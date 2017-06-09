ألمانيا ترفض حصار قطر وتدعو لرفعه

قناة الأقصى - غزة



دعا وزير الخارجية الألماني زاغمار غابرييل إلى رفع الحصار المفروض على قطر، واعتبره أمرا مرفوضا.

وقال غابرييل -خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني- إن ألمانيا ترى في المنطقة كثيرا من الصراعات، ويجب احتواؤها، مؤكدا أن قطر شريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب.

وفي بيان صدر عن مكتبه عقب لقائه الوزير القطري، أكد غابرييل أن الساعة الآن هي بكل تأكيد لإفساح المجال للجهود الدبلوماسية للبحث بسرعة عن حل سلمي للأزمة الخليجية، ورفع الحصار عن قطر، للتوجه بعد ذلك لحل مشكلات المنطقة.

ووصف رئيس الدبلوماسية الألمانية ما قامت به دول خليجية من قطع للعلاقات وحصار قطر، بالإجراءات الشديدة القسوة، ورأى أن هذه الإجراءات من شأنها المس بسكان قطر في مصادر غذائهم وجوانب أخرى، والإضرار بالاقتصاد الألماني والدولي.

ونبه وزير الخارجية الألماني إلى أن ما يجري في منطقة الخليج منذ أيام أثار قلقا شديدا لدى بلاده والمجتمع الدولي، واعتبر أن الأزمة الخليجية شيء لا يحتاجه العالم في مواجهة معاناة المنطقة من أزمات ضخمة في سوريا واليمن وليبيا، التي عاد أمس من زيارة خاطفة لها.

وأشار غابرييل إلى أن الإجراءات الخليجية الأخيرة تعيد التذكير بما جرى في التاريخ الأوروبي من فظائع نتيجة انقطاع التواصل، وذكر أن العام القادم سيوافق مرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى التي يؤكد المؤرخون أن ما تسبب فيها هو غياب الدبلوماسية وافتقاد القدرة على التواصل.

وعبّر الوزير الألماني عن امتنانه وبلاده بشدة للمساعي التي يقوم بها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لحل الأزمة الخليجية، وأضاف "سنعمل مع شركائنا الأوروبيين لدعم جهود أمير الكويت ومنع تصاعد هذه الأزمة والعمل بسرعة على حلها، للتركيز على مواجهة الأعداء الحقيقيين".

وشدد غابرييل على أهمية استمرار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بمشاركة قطر، وعدم السماح بتسبب الأزمة الخليجية في إضعاف هذا التحالف.