أبو مرزوق يصل بيروت للقاء مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين

وصل موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الخميس إلى العاصمة اللبنانية بيروت قادما من القاهرة.

وقال مراسلنا، إن أبو مرزوق شارك فور وصوله بيروت في إفطار خاص أقامته حركة حماس لقيادات من الفصائل بحضور قيادة الحركة في لبنان.

وتحدث أبو مرزوق عن التطورات العربية على القضية الفلسطينية بعد زيارة الرئيس الأمريكي ترمب للمنطقة واستمرارالتهديدات الصهيونية.

وأشار مراسلنا إلى أن برنامج أبو مرزوق يتضمن لقاءات مع مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين تتناول القضية الفلسطينية ومحورية المقاومة وأوضاع المنطقة وقضايا تخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.