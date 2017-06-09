4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة يدخلون اليوم أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير عماد صادق حسن نيروخ (45 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.

ومن قطاع غزة/ الأسير إياد رشدي عبد المجيد أبو ناصر (32 عامًا) من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا، قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، ولا زال قابعاً داخل السجون الإسرائيلية.

ويعاني الأسير أبو ناصر من وضع صحي صعب ومن آلام شديدة في الرأس والصدر بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والمستمرة، وآلام مستمرة في منطقة البطن التي أُجري له فيها أربع عمليات جراحية وهو في الأسر إضافة للوهن العام في جميع أنحاء جسمه بسبب فقر الدم الذي يعاني منه.

والأسير يسري عطية محمد المصري (32 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

ويعاني الأسير المصري من سرطان في الغدد، وموت للغدد اللمفاوية بشكل كبير بعد تضخمها دون تلقي أي علاج، وآلام شديدة في العظام والعضلات، إضافة إلى الصداع الشديد في رأسه وتهيج وآلام في صدره، ونقص حاد في وزنه، وهزال في جسده، ومهدد بفقدان البصر نتيجة تراكم بالبروتين على شبكية العين ، إضافة إلى استمرار النزيف في الأمعاء.

والأسير أحمد محمد عبيد أبو جلال (31 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.