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الاحتلال يعتقل 3 أسرى محررين ويصادر مركبتين بالخليل

الجمعة 09 يونيو 2017 09:40 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 3 أسرى محررين ويصادر مركبتين بالخليل

اعتقلت قوّة عسكرية من الاحتلال فجر الجمعة ثلاثة أسرى محررين بينهم قيادي في حركة حماس بالخليل جنوب الضّفة ، وصادرت مركبتين لاثنين منهم.

وأوضحت مصادر محلية في مدينة الخليل، باعتقال قوّات الاحتلال القيادي في حركة حماس عبد الخالق النتشة بعد اقتحام منزله وتفتيشه في المدينة، ومصادرة جيب يملكه، ونقله إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوّة عسكرية أخرى من الاحتلال الأسير المحرر ضرار أبو منشار بعد اقتحام منزله، وصادرت مركبته الخاصة.

كما اعتقلت قوّات الاحتلال الأسير المحرر ثائر أبو رموز بعد اقتحام منزله في المدينة.

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