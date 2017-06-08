نشطاء يطلقون وسم #حماس_مقاومة_مش_ارهاب

أطلق نشطاء ومغرّدون فلسطينيون وعرب عصر اليوم الخميس، وسم "#حماس_مقاومة_مش_ارهاب" عبر موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.

وأعلن القائمون على هذا الوسم رفضهم لتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التي خيّر فيها دلة قطر بين دول الخليج أو التوقف عن دعم حركة حماس، إضافة لتصريحات مسؤولين إماراتيين وقادة ليبيين عسكرين موالين لحفتر وصفت حماس بأنها حركة "إرهابية".

وأرفق المغرّد "عز الدين البطش" صورة لمقاتلين من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس مكتوب عليها "بكل قوانين الأرض وشرائع السماء، مقاومتنا شرعية قادها شهداء"، وعلّق قائلًا "ستبقى المقاومة وستنتصر فلسطين، وسيندحر الغزاة وأعوانهم".

وكتبت المغرّدة "دعاء عمار" تقول "بقيت عمليات المقاومة داخل حدود فلسطين، لم تتدخل #حماس في أي شأن داخلي للدول ولم يثبت تورطها في أي عمل معادي فيها".

وتساءلت المغرّدة آية أبو طاقية قائلة "أي مسلم بالغ عاقل سيصدق أن "اسرائيل" أخت العرب بينما #حماس ارهاب يجب محاربته ؟؟" وتابعت مستهجنة "كأن بعض العرب خرفوا".

أمّا الناشط وائل أبو عمر فكتب "لأنها رأس حربة أهل السنة والجماعة تحارب وتحاصر ويطارد قادتها".

ونشر مصعب عماد يقول " حماس حركة مقاومة لم توجه سلاحها إلا إلى المحتل الصهيوني، ومَن يريد وقف دعمها وحصارها، فقد خان الأمّة، واصطفّ مع أعدائها #حماس_مقاومة_مش_ارهاب".

وكتبت أمل محمد علي تقول "كمواطنة فلسطينية أقول #حماس_منا_ونحن_منها وهذا حال لسان كل أبناء الشعب الفلسطيني وذلك لأن #حماس_مقاومة_مش_ارهاب".

وما يزال عشرات النشطاء والمغرّدين يواصلون نشر كتاباتهم خلال الوسم عبر موقعي تويتر وفيسبوك.