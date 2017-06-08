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ضمن فعاليات "نذير الغضب"..

إصابات بمواجهات مع الاحتلال شرق قطاع غزة

الخميس 08 يونيو 2017 06:05 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال شرق قطاع غزة

قناة الأقصى - غزة

أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي وقنابل الغاز في مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الصهيوني عصر اليوم الخميس على أطراف شرق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إنه أصيب 3 مسعفين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على سيارتهم شرق مدينة غزة.

كما أصيب شابان بالإختناق شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس.

وأشار القدرة إلى إصابة أحد الشبان بالرصاص الحي شرق مخيم جباليا شمال قطاع.

يذكر أن هذه المواجهات تأتي ضمن فعاليات "نذير الغضب" رفضا للحصار الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

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