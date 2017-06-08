بيضة واحدة يوميا تحمي الأطفال من التقزّم

أظهرت دراسة حديثة أن إطعام الأطفال الصغار بيضة واحدة يوميًا، ضمن الوجبات الغذائية، يزيد من نموهم ويحارب التقزّم (قصر القامة المرتبط بـ سوء التغذية) ونقص الوزن.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة واشنطن الأميركية، ونشرت في دورية طب الأطفال الأميركية.

وتابع الباحثون عشوائيا في الإكوادور عام 2015 مجموعة من الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين ستة وتسعة شهور.

وتناول نصف هؤلاء الأطفال بيضة واحدة يوميًا لمدة ستة شهور، في حين لم يتناول النصف الآخر البيض في نظامهم الغذائي.

وأظهرت النتائج أن معدل انتشار التقزّم انخفض بنسبة 47% بين من تناولوا البيض يوميًا، كما انخفض معدل نقص الوزن أيضًا بنسبة 74%، مقارنة مع الأطفال الذين لم يتناولوا البيض.

وقالت لورا لانوتي -التي تقود فريق البحث- إن البيض مصدر جيد للمغذيات اللازمة للنمو عند الصغار، وإنه سهل الحصول عليه وفي متناول الجميع، ويعتبر غذاء كاملا وآمنا.

وأضافت "رصدت دراستنا بعناية الحساسية تجاه البيض، ولكن لم يتم رصد أي حوادث أو الإبلاغ عنها من قبل مقدمي الرعاية خلال الزيارات المنزلية الأسبوعية، يبدو أن البيض مصدر مهم لتغذية للأطفال بالبلدان النامية".