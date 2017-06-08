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وسط هتافات تؤكد على الوقوف خلف المقاومة..

الآلاف يشيعون جثمان القيادي أبو النجا برفح

الخميس 08 يونيو 2017 02:21 م بتوقيت القدس المحتلة

الآلاف يشيعون جثمان القيادي أبو النجا برفح

قناة الأقصى - غزة

شيع الآلاف من الفلسطينيين، ظهر اليوم الخميس، جثمان القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد إبراهيم أبو نجا (51 عاما)، والذي استشهد أمس في انفجار عرضي في أحد مواقع المقاومة مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع للشهيد بعد الصلاة على جثمانه في مسجد "العودة" وسط مدينة رفح وذلك بمشاركة عدد من قادة حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية ونواب بالمجلس التشريعي.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات تؤكد على وقوفهم خلف المقاومة واحتضانها حتى تحرير الأرض الفلسطينية.

وعد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية مواصلة حركته مقاومة الاحتلال دون الالتفات إلى أي أمور أخرى.

وقال الحية في كلمة له خلال موكب التشييع: ""سنبقى نلاحق نقاتل ونقاوم الاحتلال حتى لو ضحينا بدمائنا وقادتنا"، مضيفا "القدس هي قضيتنا وهي الأغلى وسلاحنا موجه للاحتلال ولن ينحرف".

وشدد على أن حركة حماس حريصة على ألا تصطف مع أحد ضد أحد وتشدد حرصها على وحدة الأمة.

وكان أبو نجا قد استشهد الليلة الماضية متأثرا بجراح أصيب بها إثر انفجار عرضي وقع في أحد مواقع الكتائب في رفح.

ونعت "كتائب القسام" الشهيد أبو نجا، بوصفه أحد أبرز قادة سلاح الهندسة فيها، مشيرة إلى أنه استشهد إثر انفجار عرضي.

وأكدت أن مقاوميها لا يعرفون الراحة ولا القعود ويواصلون الإعداد والتصنيع والتدريب وحفر الأنفاق لمواجهة الاحتلال، مشيدة بمناقب الشهيد.

ويعد أبو النجا الشهيد السادس الذي يقضي خلال هذا العام بعمليات الإعداد والتجهيز في قطاع غزة.

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