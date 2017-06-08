أجهزة السلطة في الضفة تعتقل 4 بينهم أسرى محررون

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية أربعة مواطنين، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات وتحرمهم من قضاء رمضان مع عائلاتهم، وذلك على خلفية سياسية ودون سند قانوني.

ففي الخليل اعتقل الأمن الوقائي بهاء الزغير بعد استدعائه للمقابلة يوم أمس، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة الخليل اعتقال الأسير المحرر حمزة زبلح منذ 18 يوماً، وروحي أبو شمسية منذ 35 يوماً.

وفي طولكرم اعتقل الوقائي الطالب في جامعة خضوري محمود أبو حمرة بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، علماً أنه لم يمض على خروجه من سجون الاحتلال سوى 10 أيام.

إلى ذلك اعتقلت مخابرات السلطة في قلقيلية الأسير المحرر حسين غول بعد استدعائه للمقابلة يوم أمس، فيما يواصل المعتقل السياسي محمد الأقرع إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقاله منذ أكثر من شهرين وحرمانه من قضاء شهر رمضان مع أسرته وذويه.

في ذات السياق اعتقلت أجهزة السلطة في نابلس الطالب الخريج من كلية الهندسة بجامعة النجاح محمود دياب بعد استدعائه للمقابلة يوم أمس.

وأما في رام الله فتواصل الأجهزة الأمنية اعتقال الطالب في جامعة القدس والأسير المحرر أنس أبو قرع منذ 18 يوماً دون أي تهمة.