  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

أجهزة السلطة في الضفة تعتقل 4 بينهم أسرى محررون

الخميس 08 يونيو 2017 01:21 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة في الضفة تعتقل 4 بينهم أسرى محررون

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية أربعة مواطنين، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات وتحرمهم من قضاء رمضان مع عائلاتهم، وذلك على خلفية سياسية ودون سند قانوني.

ففي الخليل اعتقل الأمن الوقائي بهاء الزغير بعد استدعائه للمقابلة يوم أمس، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة الخليل اعتقال الأسير المحرر حمزة زبلح منذ 18 يوماً، وروحي أبو شمسية منذ 35 يوماً.

وفي طولكرم اعتقل الوقائي الطالب في جامعة خضوري محمود أبو حمرة بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، علماً أنه لم يمض على خروجه من سجون الاحتلال سوى 10 أيام.

إلى ذلك اعتقلت مخابرات السلطة في قلقيلية الأسير المحرر حسين غول بعد استدعائه للمقابلة يوم أمس، فيما يواصل المعتقل السياسي محمد الأقرع إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقاله منذ أكثر من شهرين وحرمانه من قضاء شهر رمضان مع أسرته وذويه.

في ذات السياق اعتقلت أجهزة السلطة في نابلس الطالب الخريج من كلية الهندسة بجامعة النجاح محمود دياب بعد استدعائه للمقابلة يوم أمس.

وأما في رام الله فتواصل الأجهزة الأمنية اعتقال الطالب في جامعة القدس والأسير المحرر أنس أبو قرع منذ 18 يوماً دون أي تهمة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
2017060893805 (1)

المصادقة على إيداع مخططات لبناء 700 مسكن بمستوطنات الضفة
اسرى

تحذيرات من مخاطر أجهزة التشويش في سجون الاحتلال على الأسرى
79c7b6a2723771491d20663da1c81b2a

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضّفة بينهم طالب " توجيهي "
13420171038361

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة والقدس

الأخبار الرئيسية

منذ 24 دقيقة

الاحتلال يعلن اعتقال خلية خططت لعمليات انتقاماً للشهيد القائد مازن فقها
منذ 55 دقيقة

هنية يبحث آخر التطورات مع السفيرة النرويجية
منذ 4 ساعات

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس
منذ 3 ساعات

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في أبو ديس بالقدس
منذ ساعتين

المصادقة على إيداع مخططات لبناء 700 مسكن بمستوطنات الضفة
منذ 14 ساعة

استشهاد قائد بسلاح الهندسة القسامي بانفجار في رفح

مقالات

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة
​القدس في ذكرى احتلالها

​القدس في ذكرى احتلالها

د.أيمن ناهية
غزة لن تموت وستنتصر

غزة لن تموت وستنتصر

مصطفى الصواف
تصريحات صمود غزة والردود العكسية

تصريحات صمود غزة والردود العكسية

إبراهيم المدهون