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الاحتلال يعلن اعتقال خلية خططت لعمليات انتقاماً للشهيد القائد مازن فقها

الخميس 08 يونيو 2017 01:07 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعلن اعتقال خلية خططت لعمليات انتقاماً للشهيد القائد مازن فقها

قناة الأقصى - غزة

قالت القناة "20" العبرية"، إن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت "خلية" حاولت تنفيذ مجموعة عمليات في الداخل المحتل.

ووفق القناة العبرية، فإنه سمح بالنشر، حول اعتقال قوات الاحتلال سبعة مواطنين فلسطينيين خططوا لتنفيذ مجموعة عمليات انتقامية للشهيد القائد مازن فقها.

واتهمت قوات الاحتلال المعتقلين السبعة بأن تم تجنيدهم عن طريق حركة "حماس" وأن أول خططهم قتل ضابط صهيوني في الجيش انتقاماً لاغتيال "فقها".

وكان الاحتلال الصهيوني اغتال الشهيد القسامي مازن فقها في قطاع غزة قبل شهرين، على يد مجموعة من العملاء للاحتلال، وهو أسير محرر في صفقة وفاء الأحرار ومبعد إلى قطاع غزة.

وتمكنت أجهزة الأمن الفلسطينية من إثبات تهمة اغتيال الشهيد "فقها" على الاحتلال باعتقالها لمجموعة من العملاء خلال أقل من شهرين، حيث كان الاحتلال ينفي ضلوعه في العملية، إلا أن كل الدلائل كانت تشير إليه.

المصدر : وكالات

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