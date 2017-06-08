  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

هيئة الأسرى: 38 ألف شيقل غرامات على الأسرى الأشبال خلال أيار الماضي

الخميس 08 يونيو 2017 12:07 م بتوقيت القدس المحتلة

هيئة الأسرى: 38 ألف شيقل غرامات على الأسرى الأشبال خلال أيار الماضي

قناة الأقصى - غزة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاماً، في سجن عوفر الصهيوني خلال شهر أيار المنصرم، قد وصلت إلى أكثر من 38 ألف شيقل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها إنه تم إدخال 57 أسيراً قاصراً إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر" خلال الشهر الماضي، 23 منهم اعتقلوا من المنازل، و30 من الطرق، و2 على الحواجز العسكرية، و2 تم اعتقالهما بعد الاستدعاء.

وقال البيان: سُجل من بين هؤلاء، 4 أسرى أشبال تم اعتقالهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، و21 آخرين تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم.

وأضاف: إنه تم إصدار أحكام بحق 18 قاصر، تراوحت فترات الأحكام ما بين 13 يوم إلى 5 شهور.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال الصهيوني لا زال مصراً على سرقة أموال الشعب الفلسطيني والعائلات الفلسطينية، من خلال هذه السياسة اللاإنسانية واللاأخلاقية، مشيرةً إلى أن هذه الغرامات توضع في موازنة جيش الاحتلال وإدارة السجون لزيادة عتادها وأسلحتها القمعية للانتقام من الأسرى واستهدافهم بشكل أكبر.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
اسرى

تحذيرات من مخاطر أجهزة التشويش في سجون الاحتلال على الأسرى

القوى الوطنية تستنكر قطع رواتب الأسرى المحررين
159367711ca2d3_JLKMHIFPEONQG

ليبرمان يراوغ في ملف الجنود الأسرى لدى القسام
424467e5ba58c95a4a9cef39e1fe6253

إصابة أطفال بالاختناق خلال اقتحام قرية النبي صالح
bn

حماس: السلطة تكمل دور الاحتلال في استهداف الأسرى المحررين

الأخبار الرئيسية

منذ 24 دقيقة

الاحتلال يعلن اعتقال خلية خططت لعمليات انتقاماً للشهيد القائد مازن فقها
منذ 55 دقيقة

هنية يبحث آخر التطورات مع السفيرة النرويجية
منذ 4 ساعات

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس
منذ 3 ساعات

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في أبو ديس بالقدس
منذ 10 دقيقة

أجهزة السلطة في الضفة تعتقل 4 بينهم أسرى محررون
منذ ساعتين

المصادقة على إيداع مخططات لبناء 700 مسكن بمستوطنات الضفة

مقالات

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة
​القدس في ذكرى احتلالها

​القدس في ذكرى احتلالها

د.أيمن ناهية
غزة لن تموت وستنتصر

غزة لن تموت وستنتصر

مصطفى الصواف
تصريحات صمود غزة والردود العكسية

تصريحات صمود غزة والردود العكسية

إبراهيم المدهون