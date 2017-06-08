هيئة الأسرى: 38 ألف شيقل غرامات على الأسرى الأشبال خلال أيار الماضي

قناة الأقصى - غزة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاماً، في سجن عوفر الصهيوني خلال شهر أيار المنصرم، قد وصلت إلى أكثر من 38 ألف شيقل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها إنه تم إدخال 57 أسيراً قاصراً إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر" خلال الشهر الماضي، 23 منهم اعتقلوا من المنازل، و30 من الطرق، و2 على الحواجز العسكرية، و2 تم اعتقالهما بعد الاستدعاء.

وقال البيان: سُجل من بين هؤلاء، 4 أسرى أشبال تم اعتقالهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، و21 آخرين تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم.

وأضاف: إنه تم إصدار أحكام بحق 18 قاصر، تراوحت فترات الأحكام ما بين 13 يوم إلى 5 شهور.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال الصهيوني لا زال مصراً على سرقة أموال الشعب الفلسطيني والعائلات الفلسطينية، من خلال هذه السياسة اللاإنسانية واللاأخلاقية، مشيرةً إلى أن هذه الغرامات توضع في موازنة جيش الاحتلال وإدارة السجون لزيادة عتادها وأسلحتها القمعية للانتقام من الأسرى واستهدافهم بشكل أكبر.