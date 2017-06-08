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المصادقة على إيداع مخططات لبناء 700 مسكن بمستوطنات الضفة

الخميس 08 يونيو 2017 11:14 ص بتوقيت القدس المحتلة

المصادقة على إيداع مخططات لبناء 700 مسكن بمستوطنات الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

صادقت سلطات الاحتلال الصهيوني، أمس الأربعاء، على إيداع مخططات لبناء حوالي 700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة المحتلة.

وذكرت إذاعة الجيش الصهيوني اليوم، الخميس، أن هذه المخططات هي لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات 'كريات أربع' و'أورانيت' و'كفار تبواح' و'معاليه أدوميم'.

ووصفت هذه المخططات بأنها تشكل تقدما ملحوظا في إجراءات التخطيط، وهي بحاجة إلى مصادقة نهائية فقط.

لكن الإذاعة أشارت إلى أن هذه المخططات لن ترضي قادة المستوطنين، الذين يطالبون رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، بإقرار المزيد من مخططات البناء في المستوطنات.

ويزعم المستوطنون أن نتنياهو يمنع تنفيذ أعمال بناء واسعة في المستوطنات.

وكان نتنياهو التقى أمس مع قادة المستوطنين، الذين طالبوا بتوسيع كبير وفوري للبناء في المستوطنات.

ووفقا لإذاعة الجيش الصهيوني، فإن نتنياهو أكد على أنه ستجري أعمال بناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، وذلك من أجل منع أي إمكانية للتوصل لاتفاق بين الكيان والسلطة الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية.

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