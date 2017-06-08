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بينهم 3 أطفال..

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس

الخميس 08 يونيو 2017 09:06 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس خمسة شبان من عدة مناطق بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر ت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة مادما جنوب نابلس، وداهمت العديد من المنازل خاصة في الحي الغربي، واعتقلت الطالب الجامعي أسيد عبد الناصر قط والشاب أحمد نزار زيادة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر المحامي محمد علان من بلدة عينابوس جنوب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين على حاجز طيار بالقرب من شلالات الباذان شمال شرق نابلس.

في السياق، اعتقلت شرطة الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الخميس، ثلاثة أطفال مقدسيين بزعم رشق الحجارة.

وذكرت الشرطة الصهيونية في بيان لها، أن قواتها اعتقلت ثلاثة أطفال أعمارهم ما بين (13-16 عاما) تشتبه بهم في رشق الحجارة باتجاه دورية تابعة لشرطة حرس الحدود قرب بلدة "الطور" شرقي القدس.

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