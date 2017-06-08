الاحتلال يغرّم 4 شبان بالقدس بحجة إزعاج المستوطنين

قناة الأقصى – القدس المحتلة

حررت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الخميس، مخالفات مالية بقيمة ٣٥٠ شيكل لأربعة شبان من فرقة المسحراتي التابعة لمجموعة كشافة جبل المكبر المقدسية.

واحتجزت قوات الاحتلال الشبان الأربعة، لما يقارب الساعتين داخل بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وحررت المخالفات لهم بحجة إزعاج المستوطنين المقيمين في مستوطنة "نوف تسيون" المقامة على أراضي البلدة.

وهددت القوات الصهيونية باعتقال كافة أعضاء المجموعة اذا استمرت بنشاطها في البلدة بحجة عدم الالتزام بالإنذارات السابقة، وذلك على خلفية شكوى المستوطنين.