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خلال اتصاله به

ماذا همس ترمب في أذن أمير قطر ؟!

الأربعاء 07 يونيو 2017 10:21 م بتوقيت القدس المحتلة

ماذا همس ترمب في أذن أمير قطر ؟!

قناة الأقصى - غزة 
 

هاتف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وأبلغه استعداد واشنطن للمشاركة في مساعي حل الأزمة الخليجية، وعرض عليه اجتماعا بالبيت الأبيض.

وأكد ترمب في الاتصال الهاتفي -الذي أوردته قناة الجزيرة عن مصادر- حرصه على استقرار الخليج.

وكان ترمب قد أجرى اتصالا أمس الثلاثاء مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وشدد على ضرورة وحدة دول الخليج.

وأضاف البيت الأبيض أن رسالة الرئيس الأميركي للملك السعودي كانت "إننا بحاجة إلى الوحدة في  المنطقة لمحاربة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب".

وكان ترمب غرد عبر حسابه في موقع تويتر أمس بأنه حذر أثناء زيارته للشرق الأوسط -التي شملت السعودية و"الاحتلال الصهيوني"- من تمويل الفكر المتطرف، وأن قادةً في المنطقة أشاروا إلى قطر.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم شعروا بالصدمة من قرار قطع دول خليجية العلاقات مع قطر، وإنهم لا يمكنهم تحديد السبب الذي دفع هذه الدول لاتخاذ قرار قطع العلاقات.

وسبق للبيت الأبيض أن أكد التزام الرئيس ترمب بمواصلة التباحث مع جميع الأطراف المعنية من أجل خفض التوتر بين دول الخليج.

وقالت سارة هاكابي ساندرز نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض -خلال الإيجاز الصحفي اليومي- إن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع شركائها هناك لهذا الغرض.

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