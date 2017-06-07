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مخطط صهيوني ضخم لتسكين 340 ألف مستوطن بالضفة

الأربعاء 07 يونيو 2017 03:02 م بتوقيت القدس المحتلة

مخطط صهيوني ضخم لتسكين 340 ألف مستوطن بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مجلس المستوطنات بالضفة الغربية قدم مخططًا لمواجهة ما أسماها "أزمة الإسكان" في مستوطنة "غوش دان" و"تل أبيب" من خلال بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية.

ووفقًا للصحيفة، فإن المخطط الذي عُرض في الكنيست يقضي ببناء 67 ألف وحدة استيطانية على أراضي الضفة، ضمن مقترح قُدم لوزير الاستيطان الإسرائيلي يوآف غلانت"، لاستيعاب نحو 340 ألف مستوطن.

وتفصيلاً؛ يقضي المخطط لبناء تلك الوحدات شرق مستوطنة "غوش دان" الواقعة غرب الضفة الغربية. بتكلفة إجمالية تبلغ 340 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد يومٍ من مصادقة حكومة الاحتلال على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بمناطق مختلفة بالضفة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال أمس إن "إسرائيل" تبني في الضفة وتخطط للبناء في كل أنحائها، في إشارة منه إلى البناء الاستيطاني الذي تسارعت وتيرته بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقاليد الحكم.

وتعهد نتنياهو في تغريدة عبر تويتر في الذكرى الـ 50 للنكسة العربية بمواصلة الحفاظ على الاستيطان، متفاخرًا بأنه "رئيس الوزراء الأول-بعد عشرات السنين-الذي يبني بلدة جديدة في يهودا والسامرة"، على حد قوله.

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