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تحذيرات من مخاطر أجهزة التشويش في سجون الاحتلال على الأسرى

الأربعاء 07 يونيو 2017 10:25 ص بتوقيت القدس المحتلة

تحذيرات من مخاطر أجهزة التشويش في سجون الاحتلال على الأسرى

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

حذر مكتب إعلام الأسرى من مخاطر استمرار وجود أجهزة التشويش التي نصبها الاحتلال في سجنى نفحه والنقب وما حولهما تزامناً مع إضراب الأسرى الأخير من أجل التشويش على اتصالات الأسرى كما ادعى ومنعهم من التواصل مع الخارج.

سلطات الاحتلال نصبت العديد من أجهزة التشويش المتطورة في سجنى نفحه و النقب الصحراوي وذلك للتشويش على الاتصالات التي يجريها الأسرى من هواتف نقاله تم تهريبها إلى السجون كما يدعى الاحتلال، حتى يقطع إمكانيه التواصل مع الخارج ودعم إضراب الأسرى الذى استمر 40 يوماً ، وضمان عدم معرفة الرأي العام بأوضاع الأسرى المضربين وخاصه بعد منع المحامين والأهل من زيارتهم .

يشار إلى أن خطورة هذه الأجهزة وتأثيرها القوي بدأ واضحاً في قطع كافة الاتصالات فى محيط المنطقة التي يقع فيها سجن النقب وسجن نفحه، الأمر الذى دفع المستوطنين الذين يتواجدون في المستوطنات المجاورة إلى الاحتجاج والمطالبة بإزالتها لأنها عطلت حياتهم وأعمالهم وكبدتهم خسائر فادحه وخاصة المزارعين الذين انقطعوا عن تجارتهم وعملهم .

الأسرى يتخوفون من تأثير تلك الأجهزة المتطورة على صحتهم بشكل عام، حيث يصدر عنها إشعاعات تسبب أضرار صحية واضحة على الأسرى، حيث للأسرى تجربة سيئة مع هذه الأجهزة التي يضعها الاحتلال في العديد من السجون، وأدت إلى مشاكل صحية لم تكن ظاهرة قبل تركيب هذه الأجهزة، ومنها القلق، وقلة النوم، والصداع وآلام الرأس وتسارع في ضربات القلب، إضافة إلى مشاكل في السمع، وهذه الأمراض تزداد خطورة في السجون التي تم تركيب فيها أجهزة تشويش متطورة.

سلطات الاحتلال نصبت أجهزة التشويش كوسيلة لحصار الأسرى ومنعهم من التواصل مع الخارج تزامناً مع إعلان الأسرى الدخول في إضراب مفتوح فى السابع عشر من نيسان للمطالبة بحقوقهم، وخاصة أن الاحتلال أقام فى السجنين مستشفيات ميدانية ، وكان يخشى من تسرب الأخبار حول أوضاعهم الصحية المتدهورة .

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