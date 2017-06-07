الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضّفة بينهم طالب " توجيهي "

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوّات الاحتلال فجر الأربعاء ثمانية مواطنين في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية.

وادعى الاحتلال أنّ كل المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وحسب النّاشط الإعلامي محمد عوض من بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوّات الاحتلال الطالب في الثانوية العامة أحمد عادل مطلق زعاقيق (18 عاما)، بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه.

كما سلّمت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال المواطن أحمد خليل عبد أبو هاشم (50 عاما) بلاغ مقابلة لمخابراتها، إضافة إلى تسليم أبنائه يوسف (24 عاما)ومحمد (21 عاما) وقصي (17 عاما) بلاغات لمقابلة مخابراتها، وهم جميعا أسرى محررون.

ووقعت مواجهات عنيفة في المنطقة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي في الهواء والرصاص المطاطي وعشرات قنابل الغاز، صوب الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة.

ووقعت حالات اختناق في صفوف المواطنين، تلقوا العلاجات ميدانيا، فيما أصيبت مجنّدة من قوّات ما يسمّى بحرس الحدود بحجر في رأسها، وجرى نقلها عبر جيب عسكري إلى مكان مجهول.

وفي مدينة يطّا جنوب الخليل، اعتقلت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال المواطن إبراهيم أبو علي بعد اقتحام منزله.

وأعلن الاحتلال اعتقال مواطن في الجلمة بجنين، وآخر بالمخفية في نابلس، واثنان في قلقيلية، وبيت عور التحتا وحوما بالقدس وخلة المية بيطا ومواطن بطوباس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طالبًا جامعيًا من مدينة نابلس شمال الضفة.

وأفاد شهود عيان أن جيبات تابعة للاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من جهة شارع تل، وداهمت منزل الأسير والقيادي بحركة حماس عدنان عصفور في منطقة المخفية، واعتقلت نجله محمد (21 عاما) وهو طالب بجامعة النجاح.

ووقعت مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال خلال تواجدهم بمنطقة المخفية، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمات في مدينة طوباس وانتشرت في الشوارع واعتدت على المواطنين كما هدمت بئرا في منطقة قشده.

وقال مواطنون إن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة واعتقلت الشاب جهاد توفيق دراغمة بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته ، كما انتشرت في شوارع المدينة واعتدت على المواطنين ونكلت بهم.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد ذلك منطقة كشدة في طوباس وهدمت خوانا للمياه يعود للمواطن فخري محمد عبد الرازق بذريعة بنائه بدون ترخيص، ومشطت المنطقة لساعات.