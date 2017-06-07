إضراب في أراضي الـ48 ردا على جريمة الشرطة بكفر قاسم

قناة الأقصى - كفر قاسم

تشهد مختلف المدن والبلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية منذ صباح اليوم الأربعاء، إضرابا شاملا، وذلك التزاما بقرارات لجنة المتابعة للجماهير العربية، وذلك ردا على الجريمة التي ارتكبتها الشرطة في كفر قاسم، بقتل الشاب محمد محمود طه، بدم بارد.

وعم الإضراب الشامل جميع البلدات العربية، وليشمل جميع المرافق الحياتية وبضمنها جهاز التربية والتعليم والمدارس بمختلف المراحل إلا أنه يستثني التعليم الخاص، وشمل كذلك الحكم المحلي العربي، حيث أغلقت السلطات المحلية ومختلف اقسامها أبوابها، كما اغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة أبوابها، فيما سيتم التظاهر عند مفارق البلدات العربية، في الساعة الخامسة من مساء يوم الإضراب.

ويأتي الإضراب استجابة لقرار لجنة المتابعة للجماهير العربية للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والخطوات التصعيدية والبرنامج النضالي المتواصل يوم الخميس من خلال مظاهرات على مداخل البلدات العربية، فيما دعت لتخصيص خطب الجمعة لجريمة الشرطة بكفر قاسم وتعاملها مع الجماهير العربية، كما ودعت إلى المشاركة في المظاهرة القطرية يوم السبت القادم.

وكانت قيادة وأعضاء لجنة المتابعة العليا، وبضمنهم نواب من القائمة المشتركة وعدد كبير من رؤساء السلطات المحلية، قد سارعت إلى مدينة كفر قاسم، منذ شيوع نبأ عدوان الشرطة وغضب الأهالي عند منتصف ليل الثلاثاء، ورافقوا التطورات على مدى الساعات، فيما أجرى النواب ورئيس البلدية اتصالات مع قيادة الشرطة، لسحب عناصرها، ووقف عدوانها على المدينة ولإطلاق سراح المعتقلين وتحرير جثمان الشهيد، الأمر الذي تمّ بعد اتصالات مكثفة.

وعند فجر الثلاثاء، عقدت لجنة المتابعة اجتماعا طارئا، في كفر قاسم، بحضور واسع من ممثلي مركبّات المتابعة، ورئيس بلدية كفر قاسم ورؤساء سلطات محلية من المدن والقرى العربية المجاورة، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء مدينة كفر قاسم والمنطقة.

وأدانت المتابعة 'عدوانية الشرطة ضد أهالي كفر قاسم، وجماهيرنا العربية عامة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى تغلغل وتجذر تعامل أفراد وقيادات شرطة إسرائيل مع المواطنين العرب كأعداء، خاصة استسهال الشرطة في استخدام الرصاص الحي وقتل المواطنين العرب'.

وأقرت اللجنة عددا من الخطوات النضالية والاحتجاجية ردا على استشهاد الشاب محمد محمود طه، أبرزها تكون لجنة المتابعة في حال انعقاد دائم وطارئ لمتابعة أحداث كفر قاسم ولوضع برنامج كفاحي وبرنامج عمل لأمد طويل.

وطالبت لجنة المتابعة باسم الجماهير العربية بإقالة المفتّش العامّ للشرطة، روني ألشيح، كما طالبت لجنة المتابعة بإقالة ضابط مركز الشرطة بكفر قاسم، وبتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن جريمة الشرطة وعن آفات العنف ومناهضته في المجتمع العربي وتنظيم نشاطات تشمل وقفات ومسيرات محلية.