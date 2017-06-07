خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

قناة الأقصى - فلسطين

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم السابع من يونيو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال ثلاثة منهم محكومون بالمؤبد وهم :

الأسير عماد محمد جميل شحادة من مدينة غزة المحكوم بالسجن 30 عاماً بعد اعتقاله عام 1989، وأمضى 28 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير إبراهيم صالح مصطفى علقم (45 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير إبراهيم مسعد إياس هاني (46 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس /الأسير وسيم عمر عبد الكريم مليطات (33 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير أمجد منجد صادق حنني (32 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا بعد اعتقاله عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.