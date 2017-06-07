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حماس: تصريحات وزير الخارجية السعودي غريبة على مواقف المملكة

الأربعاء 07 يونيو 2017 04:11 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس: تصريحات وزير الخارجية السعودي غريبة على مواقف المملكة

عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن بالغ الأسف والاستهجان لما صدر عن وزيرالخارجية السعودي عادل الجبير من تصريحات تُحرض على حركة حماس، والتي تعتبرها غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال.

وقالت الحركة إن هذه التصريحات تمثل صدمة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية التي تعتبرالقضية الفلسطينية قضيتها المركزية، وتنظر إلى حركة حماس باعتبارها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الصهيوني الذي يمثل العدو المركزي للامتين العربية والإسلامية، خاصة أن حماس وقوى المقاومة الفلسطينية تدافع عن أرض الإسراء والمعراج وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأضافت:" ولا يخفى على أحد كيف يستغل العدو الصهيوني مثل هذه التصريحات لارتكاب المزيد منالانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأكدت أن تصريحات الوزير الجبير مخالفة للقوانين الدولية والمواقف العربية والإسلامية المعهودة التي تؤكد على حق شعبنا في المقاومة والنضال لتحرير أرضه ومقدساته.

وختمت حركة حماس بيانها :" ندعو الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى وقف هذه التصريحات التي تسيء للمملكة ولمواقفها تجاه قضية شعبنا وحقوقه المشروعة".‏

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