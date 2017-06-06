القوى الوطنية تستنكر قطع رواتب الأسرى المحررين

قناة الأقصى - غزة

عبرت عدد من القوى الوطنية وإلاسلامية في قطاع غزة عن استنكارها الشديد لاستمرار السلطة في سياسة التضييق على شعبنا في قطاع غزة وقطع رواتب عشرات الأسرى المحررين ومئات الموظفين العموميين في قطاع غزة.

وقالت القوى في بيان صحفي وصل الأقصى نسخة عنه، إن اﻻجراءات التي طالت مؤخرا 277 أسيراً محرراً قضوا سنوات طويلة في السجون الصهيونية دفاعاً عن شعبهم وحقوقه الثابته في فلسطين وبمقدمتها حقه في العودة وانهاء الاحتلال الصهيوني البعيض.

وأضافت الفصائل أن من إكرام وإجلال هؤلاء الأبطال لمقاومتهم الاحتلال تقوم السلطة بقطع رواتبهم والتنكيل بمستقبل اولادهم

وكما طالبت هذه القوى رئيس سلطة فتح محمود عباس وحكومة الحمد الله بضرورة التراجع عن هذه اﻻجراءات التي تتنافى مع المبادئ الإنسانية والوطنية وفسح الطريق للحوار الوطني الشامل لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام البغيض.

نص البيان

تصريح صحفي صادر عن عدد من القوى والفصائل بالقطاع

استنكارا لقطع السلطة الفلسطينية مخصصات الأسرى المحررين

عبرت عدد من القوى الوطنية وإلاسﻻمية في قطاع غزة عن استنكارها الشديد لاستمرار السلطة في سياسة التضييق على شعبنا في قطاع غزة وقطع رواتب مئات الموظفين العموميين في قطاع غزة ..

هذه اﻻجراءات التي طالت مؤخرا 277 أسيرا محررا قضوا سنو ات طويلة في السجون اﻻسرائيلية دفاعا عن شعبهم وحقوقه الثابته في فلسطين وبمقدمتها حقه في العودة وانهاء الاحتلال الصهيوني البعيض.

فبدلا من إكرام وإجلال هؤلاء الأبطال لمقاومتهم الاحتلال تقوم السلطة بقطع رواتبهم والتنكيل بمستقبل اولادهم

وكما طالبت هذه القوى رئيس السلطة محمود عباس وحكومة التوافق بضرورة التراجع عن هذه اﻻجراءات التي تتنافى مع المبادئ الإنسانية والوطنية وفسح الطريق للحوار الوطني الشامل لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام البغيض

قطاع غزة

الموقعون ..

حركة المقاومة الإسلامية حماس ..الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين...

..الجبهة الشعبية القيادة لعامة

..منظمة الصاعقة....

...حركة المبادرة الوطنية

...حركة الجهاد الاسلامي

غزة 6/6/2017