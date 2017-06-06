استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

قناة الأقصى - غزة

استشهد مساء اليوم الثلاثاء، الشاب فادي ابراهيم النجار متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال المواجهات التي اندلعت اليوم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة باستشهاد فادي إبراهيم النجار (٣٢ عاماً) متأثرا بإصابته في البطن خلال مواجهات نذير الغضب مساء اليوم شرق خراعة.

وكان 6 شبان أصيبوا مساء اليوم برصاص الاحتلال وقنابل الغاز، في مواجهات إندلعت مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وأوضحت مصادر، أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي شرق خزاعة (خانيونس)، وثلاثة آخرين أصيبوا بقنابل الغاز التي تطلقها قوات الاحتلال على المتظاهرين شرق جباليا .

ويتوجه الشبان لخطوط التماس مع الاحتلال شرق قطاع غزة في مواجهات "نذير الغضب" رفضاً للحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني على القطاع.