إصابات بمواجهات "نذير الغضب" على حدود قطاع غزة

قناة الأقصى - غزة

أصيب 6 شبان برصاص الاحتلال وقنابل الغاز، مساء الثلاثاء، في مواجهات إندلعت مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وأفادت مصادر، أن المواجهات شملت كلاً من مناطق شرق خانيونس وشرق مدينة غزة وشرق جباليا شمال القطاع.

وأوضحت المصادر، أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي شرق خزاعة (خانيونس)، وثلاثة آخرين أصيبوا بقنابل الغاز التي تطلقها قوات الاحتلال على المتظاهرين شرق جباليا .

كما استهدفت قوات الاحتلال طواقم قناة الأقصى المتواجدة شمال قطاع غزة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويتوجه الشبان لخطوط التماس مع الاحتلال شرق قطاع غزة في مواجهات "نذير الغضب" رفضاً للحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني على القطاع.