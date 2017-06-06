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محررو "وفاء الأحرار": قطع رواتبنا قرار جائر وتعسفي

الثلاثاء 06 يونيو 2017 05:59 م بتوقيت القدس المحتلة

محررو "وفاء الأحرار": قطع رواتبنا قرار جائر وتعسفي

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

استنكن الأسرى المحررون في صفقة وفاء الأحرار قرار السلطة قطع رواتبهم، معتبرين أنه رسالة سلبية للأسرى في سجون الاحتلال.

وخلال مؤتمر نظمه مكتب إعلام الأسرى ورابطة الأسرى المحررين وجمعية واعد للأسرى بغزة، دعا الأسرى كافة الفصائل إلى الوقوف بجانبهم؛ لأن ما جرى بحقهم قد يشمل غدا كل الأسرى المحررين من كل الفصائل.

وقال الأسير المحرر عبد الرحمن شديد في كلمة الأسرى المحررين، إن قرار قطع رواتبهم قرار جائر وتعسفي، واعتداء سافر على حق المحررين وعائلاتهم في حياة كريمة.

وأضاف: "القرار ظالم بحق الأسرى بعد أن أمضوا زهرة شبابهم خلف قضبان سجون الاحتلال من أجل شعبهم ووطنهم.. وهو يأتي استجابة لرغبة صهيونية ومطلب أمريكي".

ودعا الأسرى صاحب هذا القرار للتراجع الفوري عنه باعتباره قرارا تعسفيا غير أخلاقي مس قضية إنسانية حساسة تتعلق بقوت مئات العائلات الكريمة المضحية من أبناء شعبنا.

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