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حماس تحيي الهبة الجماهيرية بكفر قاسم

الثلاثاء 06 يونيو 2017 05:02 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تحيي الهبة الجماهيرية بكفر قاسم

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

حيّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الهبة الجماهيرية في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل ضد ممارسات الاحتلال الهمجية والعنصرية التي استهدفت أبناء شعبنا في المدينة.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي الثلاثاء، إن هذه الممارسات التي أدت إلى استشهاد الشهيد محمد طه بدم بارد ونتج عنها عدة إصابات، تؤكد أن الاحتلال يستهدف كل فلسطيني يدافع عن حقه.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل إلى الثبات والصمود والتمسك بحقوقهم وثوابتهم مهما بلغت التضحيات.

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