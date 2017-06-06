حماس: تحريض الحمد الله على غزة "انحراف خطير"

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استمرار تحريض رامي الحمدالله رئيس حكومة السلطة برام الله هو انحراف خطير في سلوك الحكومة وطبيعة مهامها.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، إن تحريض الحمدالله ومدحه للاحتلال في منع انتفاضة ثالثة بالضفة يعكس مستوى الشراكة مع الاحتلال في حصار غزة وتعذيب أهلها.

وأضاف أن الحمدالله غير مؤتمن على رعاية مصالح شعبنا وتبني قضاياه وتوفير متطلباته.

وكشف القناة الثانية العبرية عن أن رامي الحمد الله رئيس حكومة فتح بالضفة طلب من وزير مالية حكومة الاحتلال موشيه كحلون في لقاء سري عقد قبل أسبوع، قطع الكهرباء عن قطاع غزة، وعدم استعداد حكومته دفع الفاتورة.

أما القناة العاشرة العبرية، أوضحت أن الحمد الله قال لكحلون ويؤاف مردخاي إنه فوجئ من تعامل قدرة الاحتلال على التعامل مع الأحداث ومنع انتفاضة ثالثة بالضفة.