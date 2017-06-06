الإفراج عن الأسير فارس الجعبري بعد 10 أعوام في سجون الاحتلال

أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الإثنين عن الأسير فارس عبد السميع اسحق الجعبرى (35 عاما)، من مدينة الخليل بعد أن أمضى 10 أعوام في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الجعبرى بتاريخ 6/6/2007، وأخضعته لتحقيق قاسٍ استمر لشهر ونصف ووجهت له تهمه الانتماء إلى كتائب القسام وتنظيم خلايا عسكرية لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، والمشاركة في عمليات إطلاق نار على سيارات المستوطنين، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات أمضاها كاملة.

واستقبل الأسير المئات من أفراد عائلته وأبناء مدينته، حيث قاموا بنقله إلى مسقط رأسه حيث تقام له خيمة استقبال موسعة لتهنئته بالحرية.