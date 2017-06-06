إصابات واعتقال 4 مواطنين بمواجهات في الخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

عتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء، منهم طفل، واستدعت آخرين، في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، جنوب الضفة المحتلة، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال داهمت وسط بلدة بيت أمر، واقتحمت منزل المواطن عيسى الصليبي، مستخدمة رجلا آليا، بزعم البحث عن متفجرات، وخلعت أجزاء من بلاط المنزل.

واعتقلت القوات الأشقاء الثلاثة: محمد وعلاء عيسى الصليبي وهما أسيرين سابقين، وشقيقهم الطفل خالد (15 عاما)، بعد مطالبة ضابط الاحتلال والدتهم وزوجة ابنها علاء، الحضور إلى مركز تحقيق عصيون، يوم غد الأربعاء.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب زين حسين محمد عودة بحر (20 عاما) من البلدة، وسلمت بلاغات لشبان لمراجعة مخابراتها.

واندلعت مواجهات في المنطقة، أطلق خلالها جنود الاحتلال عشرات قنابل الغاز السام، وقنابل الصوت، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق وإغماء.