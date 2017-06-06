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استمرار الأجواء الحارة وتحذير من التعرض المباشر للشمس

الثلاثاء 06 يونيو 2017 09:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

استمرار الأجواء الحارة وتحذير من التعرض المباشر للشمس

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً إلى حار، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، مع التحذير من التعرض لأشعة الشمس خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت الدائرة بأن الجو يكون يوم غدٍ الأربعاء، حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية.

ويوم الخميس يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد المواطنين، خاصة أيام الخميس والجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة، من الظهيرة حتى بعد العصر.

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