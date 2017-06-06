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في لقاء لأول مرة..

القناة 2 العبرية تستضيف شخصية سعودية تهاجم حماس والجهاد

الثلاثاء 06 يونيو 2017 09:16 ص بتوقيت القدس المحتلة

القناة 2 العبرية تستضيف شخصية سعودية تهاجم حماس والجهاد

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

حرض عبد الحميد حكيم مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية في السعودية، في مقابلة مع القناة الثانية العبرية ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.

وفي لقاء لأول مرة للقناة العبرية مع شخصية سعودية معروفة، قال حكيم إن دول السعودية والإمارات ومصر قرّرت تجفيف ما وصفها "منابع الإرهاب" في المنطقة وذكر حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال إن هذه الدول تتبع سياسة خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرياض، بأنه "لن يكون هناك مكان للإرهاب أو الجماعات التي تستخدم الدين لتحقيق مصالح سياسية مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي"، على حد وصفه.

وجاءت أقوال مدير مركز الشرق الأوسط السعودي في لقاء للقناة العبرية بعد إعلان السعودية والبحرين والإمارات ومصر فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاقها المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر.

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