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في لقاء سري له ولحسين الشيخ مع كحلون ومردخاي

الحمدالله للكيان: لن ندفع فاتورة كهرباء غزة ولا نخشى كارثة إنسانية

الثلاثاء 06 يونيو 2017 08:54 ص بتوقيت القدس المحتلة

الحمدالله للكيان: لن ندفع فاتورة كهرباء غزة ولا نخشى كارثة إنسانية

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

كشف القناة الثانية العبرية عن أن رامي الحمد الله رئيس حكومة فتح بالضفة طلب من وزير مالية حكومة الاحتلال موشيه كحلون في لقاء سري عقد قبل أسبوع، قطع الكهرباء عن قطاع غزة، وعدم استعداد حكومته دفع الفاتورة.

وقالت القناة إن الحمدالله أبلغ كحلون ويوآف مردخاي منسق أعمال حكومة الكيان، أن السلطة لن تدفع الأموال مقابل كهرباء غزة الواردة من الكيان، وأنه قال خلال اللقاء السري: "الأموال تذهب للأنفاق وإنتاج الأسلحة، ونحن لن ندفع حساب الكهرباء لغزة".

وأوضحت أن الحمد الله، وحسين الشيخ مسؤول الشؤون المدنية في السلطة هاجما حركة حماس بشدة، وقالا لمردخاي وكحلون: "إذا كنتم تريدون دفع حساب الكهرباء لحماس فهذه مشكلتكم، نحن لا نخشى من كارثة إنسانية".

وأشارت القناة، إلى أنه من المتوقع أن تتقلص كميات الكهرباء الواردة للقطاع من الجانب الصهيوني قريبا؛ بعد تعنت السلطة ورفضها دفع الأموال للكهرباء.

وما يزال محمود عباس رئيس حركة فتح، يشدد حصار غزة ويقطع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين، وكانت سلطته قطعت رواتب أكثر من 277 أسيرا محررا الأحد الماضي، وأغلقت بنوكها حساباتهم، ومن بينهم أسرى أطلق سراحهم في صفقة وفاء الأحرار.

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