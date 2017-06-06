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شهيد برصاص شرطة الاحتلال في كفر قاسم بالداخل

الثلاثاء 06 يونيو 2017 01:09 ص بتوقيت القدس المحتلة

شهيد برصاص شرطة الاحتلال في كفر قاسم بالداخل

استشهد شاب من مدينة كفر قاسم، مساء اليوم الإثنين، في مواجهات اندلعت بين الشرطة والأهالي.

وكان الشاب قد نقل إثر المواجهات إلى مستشفى بيلنسون بحالة حرجة، ليتم الإعلان لاحقًا عن استشهاده.

وأضرم مجهولون خلال المواجهات سيارة تابعة للشرطة، ما أسفر عن اشتعالها بشكل كامل،  في حين تحدثت تقارير أخرى عن إحراق 3 مركبات.

وبحسب الشرطة، فقد تعرضت دورية تابعة للشرطة للرشق بالحجارة في كفر قاسم.

وأطلق أفراد الشرطة قنابل صوتية وقنابل مسيلة للدموع، بالإضافة إلى الرصاص المطاطي على الأهالي.

وانتقلت المواجهات إلى شارع البلدية في كفر قاسم، مع استمرار تجمهر الأهالي، واستدعاء دوريات الشرطة.

وأسفرت المواجهات عن إصابة شرطي بجروح طفيفة، في حين أصيب عدد من أهالي كفر قاسم.

وتشهد المدينة في هذه الأثناء أجواء مشحونة، وسط تجمهر كبير من الأهالي والشرطة في معظم أحياء البلدة.

وتأتي المواجهات في ظل اتهامات أهالي كفر قاسم للشرطة بالتقاعس عن أداء واجبها في مواجهة العنف الذي يضرب كفر قاسم منذ بداية العام الجاري، ووضع حد للجرائم التي أودت بحياة 6 من أهالي المدينة منذ مطلع العام الجاري.

وتعالت أصوات في كفر قاسم، مؤخرا، مطالبة برحيل الشرطة عن المدينة نظرا لارتفاع معدل الجريمة وعدم إلقاء القبض على الجناة. 

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