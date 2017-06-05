4 إصابات بفعاليات كسر الحصار على حدود غزة

قناة الأقصى - غزة

أصيب 4 شبان خلال مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الصهيوني خلال مسيرات رفض الحصا التي انطلقت في كافة نقاط التماس على الحدود شرقي قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب الشبان المشاركين في مسيرات رفض الحصار التي دعا إليها الحراك الشبابي لرفض الحصار وهيئة الحراك الوطني.

ورشق الشبان الحجارة تجاه قوات الاحتلال المتمركزة على امتداد السياج الفاصل، وأشعلوا الإطارات قرب السياج الحدودي.

في السياق، استهدفت قوات الاحتلال طاقم فضائية الأقصى شرق البريج بقنابل الغاز الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم بالاختناق.