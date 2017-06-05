حماس: الاحتلال سيبقى هو العدو الحقيقي لشعوب المنطقة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري اليوم الاثنين أن الاحتلال الصهيوني سيبقى هو العدو الحقيقي لشعوب المنطقة.

وشدد أبو زهري في تغريدة له على موقع (تويتر) على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه وسيستمر في الصمود والمقاومة.

وجاء تصريح أبو زهري ردا على تصريح وزير الحرب الصهيوني الأسبق موشي يعلون بالذكرى الـ 50 للنكسة، الذي قال فيه: "إن "العرب الذين حاربوا الكيان آنذاك يركبون معها الآن بنفس القارب وهي الدول السنية عدا قطر".

وأضاف يعالون "وجد العرب الذين شكلوا تحالفًا ضدنا في حرب الأيام الستة لمحاولة تدميرنا.. وجدوا أنفسهم معنا بنفس القارب، الدول العربية السنية عدا قطر نسير في نفس القارب وذلك نتيجة أننا نرى في إيران العدو رقم 1".