دعوة للمشاركة بفعاليات كسر الحصار على حدود غزة

دعت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، إلى استمرار فعاليات الغضب الشعبي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، واعتبار اليوم الاثنين يوم تصعيد في المواجهة مع الاحتلال.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة جابر أبو حشيش خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة على ضرورة المشاركة في المواجهات في مناطق التماس الأربعة (شرق خانيونس في منطقة خزاعة، شرق البريج في المحافظة الوسطة، شرق الشجاعية فرب نحال عوز، شرق المقبرة الشرقية).

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة والشباب الثائر للمشاركة في الفعاليات الجماهيرية والشعبية، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة، وبشكل يومي بعد صلاة العاصر مباشرة، مؤكدة على ضرورة المشاركة الفاعلية في هبة الغضب الشعبي.

وحمل الهيئة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي تطور لهذه الفعاليات، مؤكدة أن استمرار التجاهل الدولي للحصار الظالم سيؤدي لانفجار الأمور في القطاع، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات جاءت لتحشد كل الطاقات الشعبية للمشاركة فيها، ورفع الصوت عاليا.

ولفت إلى أن سياسة الموت البطيء لم تعد مقبولة، والعالم الصامت والاحتلال المحاصر هو من يتحمل مسئولية تبعات هذا الغضب الشعبى، مشيرة إلى أن غزة المحاصرة وشعبها الأبي يعلنون بصوت عالي رفضهم القاطع لكل أشكال الظلم والقهر والعدوان والحصار ويؤكدون تمسكهم بالحياة الكريمة بعيدا عن الظلم.

ونوه إلى أن غزة تقبع تحت وطأة الحصار الظالم الذي يفرضه العدو والقريب ويزداد يوما بعد يوم ويضيق مع مرور الوقت، وكلما حاول سكان القطاع إيجاد البدائل تمتد لهم الأيادي لتغلق تلك المنافذ، وتعمل بشكل مباشر وغير مباشر، للممارسة قتل الأطفال والنساء والأبرياء خدمة للاحتلال وإمعانا في الحصار.

وأكد أبو حشيش أن صوت فلسطين الجريحة لم يعد يخفى على أحد، ولم تعد صورة مأساتها ومعاناتها تتوقف ساعة من نهار، وأن الأسرى ما زالوا خلف القضبان، يذوقون ويلات السجان، وسياسة قطع أرزاقهم وأرزاق ذويهم.

ولفت إلى أن هيئة كسر الحصار بدأت منذ نحو شهر تنفيذ فعالياتها الغاضبة على الحدود الشرقية، مشيرا إلى أنها تؤكد من خلال هذا المؤتمر على استمرار الفعاليات وتصعيد المواجهة وحشد كل الطاقات الشعبية لرفع الحصار أو الانفجار.