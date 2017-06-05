حماس: السلطة تكمل دور الاحتلال في استهداف الأسرى المحررين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار السلطة قطع مخصصات الأسرى المحررين، معتبرةً إياه تصرفا لا أخلاقياً ومشيناً.

وقال فوزي برهوم في تصريح صحفي الاثنين، إن الأمر يأتي استجابة بكل وضوح لمواقف وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، لافتاً إلى أن هذا السلوك يُشكل دوراً مكملاً للعدو في استهداف الأسرى المحررين ومحاربتهم في لقمة عيشهم وقوت أطفالهم.

ودعا برهوم الكل الوطني إلى الوقوف ضد هذا السلوك غير المسؤول الذي يستهدف عناوين ورموز النضال الفلسطيني، ومواجهة أي مشاريع أو مخططات تستهدفهم وإفشالها، وفضح هذه الإجراءات الخطيرة بحقهم.

وطالب، رئيس السلطة محمود عباس التراجع الفوري عن إجراءاته الخطيرة كافة بحق غزة وأهلها وبحق الأسرى المحررين، داعياً القوى والفصائل كافة الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ممارسات عباس الخطيرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومشاريعه التصفوية للقضية الفلسطينية.

وتفاجأ عشرات الأسرى المحررين بقطع سلطة رام الله لرواتبهم عن شهر مايو المنصرم، والتي بدأت صرفها عبر البنوك أمس.

وكانت وسائل إعلام صهيونية كشفت مؤخرا عن جملة من المطالب الصهيونية والأمريكية لسلطة فتح بهدف العودة إلى مفاوضات التسوية بينها قطع رواتب الأسرى.