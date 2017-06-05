أجهزة السلطة تستدعي محررا وتواصل اعتقال العشرات

تواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها بحق أهالي الضفة الغربية المحتلة، حيث استدعت أسيراً محرراً ومعتقلة سياسية سابقة، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات وتحرمهم من لقاء عائلاتهم وذلك على خلفية سياسية ودون سند قانوني.

ففي الخليل استدعى جهاز الوقائي الأسير المحرر طارق غريب للمقابلة في مقراته غدا الثلاثاء، كما يواصل ذات الجهاز اعتقال الأسير المحرر حمزة زبلح منذ 13 يوماً على التوالي.

وفي نابلس استدعت مخابرات السلطة أمس السيدة سماح النادي للمقابلة وأفرجت عنها على أن تعود للمقابلة مرة أخرى يوم الأحد القادم، وهي معتقلة سياسية سابقة وزوجة المعتقل السابق رياض النادي.

كما تواصل أجهزة السلطة في المدينة اعتقال الطالب في جامعة النجاح عمر الشخشير منذ 15 يوماً.

وفي رام الله تواصل الأجهزة اعتقال الطالب في جامعة القدس أنس أبو قرع منذ 14 يوماً.

كما تواصل أجهزة طولكرم اعتقال الطالب في جامعة خضوري يحيى صوي لليوم الـ 21 توالياً.

إلى ذلك يواصل جهاز المخابرات في طوباس اعتقال الأسير المحرر عبد الرحمن أبو شقير لليوم الـ 10 على التوالي.