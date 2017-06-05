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اعتقال 11 فلسطينيا من الضفة والقدس

الإثنين 05 يونيو 2017 11:32 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقال 11 فلسطينيا من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين، 11 مواطنًا فلسطينيًا في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.

وطالت الاعتقالات فلسطينييْن من بلدة عصيرة الشمالية شمالي نابلس شمال الضفة المحتلة، وآخرين من مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله.

كما أشارت مصادر إلى اعتقال فلسطينيًا من بلدة كفر عقب شمالي القدس، وثلاثة شبان من مخيم الدهيشة للاجئين وتجمع "عرب الرشايدة" جنوبي بيت لحم، وتقوع شرقي المدينة.

وادعى الاحتلال العثور على معدات وأسلحة خلال حملة تفتيش في بلدة عصيرة الشمالية شمالي نابلس.

في السياق، أفادت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صبيح أبو صبيح (نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح)، عقب دهم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، فجر اليوم.

واعقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد ماهر قيسيه بعد مداهمة وتفتيش منزل عائلته في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل، والشاب خالد عصعوص على حاجز عسكري بالقرب من دير شرف شمالي نابلس.

وفي السياق، بيّنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا (22 عاما) من قرية النبي صالح شمالي غرب رام الله، أصيب الليلة الماضية، بجراح ورضوض إثر تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال على مدخل القرية.

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