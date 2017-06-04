75 حالة اعتقال من الخليل خلال مايو الماضي

قناة الأقصى - غزة

واصلت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي حملات الاعتقالات بحق المواطنين من مدينة الخليل، والتي تعتبر من أكثر المدن الفلسطينية التي تتعرض للاعتقالات، حيث رصد مكتب إعلام الأسرى (75) حالة اعتقال خلال شهر مايو الماضي من مدينة الخليل بنيهم (6) نساء وفتيات و(17) قاصر .

قوات الاحتلال تقتحم يومياً بلدات وقرى الخليل وتجرى حملات دهم وتفتيش واقتحام للمنازل وتحطيم الكثير منها، واعتقال عدد من المواطنين من كافة شرائحهم بينهم نساء وأطفال ومرضى، وجرحى إضافة إلى أسرى محررين، وادعى الاحتلال أكثر من مرة بأنه عثر على ذخائر ومصانع محلية للسلاح ليبرر عمليات الاعتقال المستمرة .

اعتقالات منوعة

وواصل الاحتلال استهداف كافة الشرائح بالاعتقال حيث أعاد اعتقال العديد من الأسرى المحررين منهم الأسيرين المحررين علاء عيسى الصليبي (25 عاما)، ومحمد علي عوض (24 عاما) كما سلمت بلاغاً للأسير المحرر محمد زهير محمود العلامي (22 عاما) لمقابلة مخابراتها في عتصيون .

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن "عمر أبو عيشة" والد الشهيد "عامر أبوعيشه" ، إضافة إلى اعتقال " مراد القواسمة "شقيق الشهيد" مروان " والشهيدان هما منفذي عملية خطف وقتل ثلاثة مستوطنين قبل نحو ثلاثة أعوام في مدينة الخليل .

فيما اعتقلت رئيس رابطة علماء فلسطين الدكتور الشيخ مصطفى كامل شاور (60 عاماً) بعد اقتحام منزله ومصادرة مبالغ مالية وأجهزة اتصال خاصة بأصحاب المنزل، وقد أطلقت سراحه بعد يومين من الاعتقال .

اعتقال النساء

سلطات الاحتلال واصلت اعتقال النساء والفتيات في الخليل بحجج مختلفة أبرزها محاولات الطعن ، حيث رصد التقرير اعتقال 6 نساء وفتيات خلال مايو وهن الفتاة نور ارزيقات (17 عاما) بزعم العثور على سكين داخل حقيبتها، في محيط الحرم الإبراهيمي ونقلتها إلى مركز تحقيق "جعبرة " المحاذي لمســتوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين في الخليل.

كذلك داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن " اسحاق حريزات " واعتقلت زوجته سوزان أحمد أبو اقبيطة (32 عاما) في بلدة يطا، بينما اعتقلت 3 نساء في بيت أمر شمال الخليل وهن نجاح جبرا عوض ( 60 عاما )، و رويدا باجس الصليبي ( 55 عاما ) ، وخولة جبرا عوض ( 43 عاما )، وذلك خلال قيامهم بالعمل في أراضيهم الزراعية المحاذية لمستوطنة "غوش عصيون" شمال بيت أمر، وافرجت عنهن بعد ساعات من التحقيق.

أوامر ادارية

وقد رصد إعلام الأسرى إصدار محاكم الاحتلال (13) قراراً إدارياً بحق أسرى الخليل خلال شهر مايو الماضي، من بينهم (9) أسرى جدد لهم لفترات اعتقالية جديدة، و (4) صدرت بحقهم قرارات إدارية للمرة الأولى، ومن بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية خلال الشهر الماضي الأسير المحرر المعاد اعتقاله وأحد أبطال معارك الأمعاء الخاوية " ثائر حلاحلة "، فيما أضافت محاكم الاحتلال شهرين إلى آخر حكم إدارى صدر بحق الأسير القيادي " عايد محمد دودين " من بلدة دورا وذلك عقاباً له من قبل الاحتلال على المشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام إسناداً للأسرى .