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"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان

الأحد 04 يونيو 2017 10:05 م بتوقيت القدس المحتلة

"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان

قناة الأقصى -الضفة المحتلة

أطلق نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية تحت وسم #مش_ناسينك، لتسليط الضوء على المعتقلين السياسيين الذين يقبعون داخل سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في ظل حلول شهر رمضان المبارك.

وشارك المساهمون في الحملة التي انطلقت قبل عدة أيام، في إبراز حالات المعتقلين السياسيين، سواء ممن تواصل الأجهزة الأمنية اعتقالهم قبل دخول شهر رمضان، أو من تم اعتقالهم خلاله.

وتُظهر الحملة الإعلامية مدى المعاناة التي يتكبدها أهالي المعتقلين السياسيين جراء غياب أبنائهم عن منازلهم وعن موائد الإفطار في الشهر الفضيل، فيما يؤكد المشاركون فيها بأن ملف الاعتقال السياسي سيبقى على رأس المشهد الحقوقي بالضفة الغربية حتى إغلاقه نهائيًا.

يُذكر أن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة أصدرت إحصائية يوم أمس، كشفت فيها رصدها 401 اعتداء لأجهزة أمن السلطة بالضفة خلال شهر أيار/ مايو المنصرم، من بينها 103 حالة اعتقال و179 حالة استدعاء على خلفية سياسية.

"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
"#مش_ناسينك" حملة إعلامية تذكّر بمعتقلي الضفة السياسيين في رمضان
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