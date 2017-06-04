السلطة تقطع رواتب 277 أسيراً محرراً ومبعداً إلى غزة

قناة الأقصى - غزة

تفاجأ عشرات الأسرى المحررين اليوم الأحد بقطع السلطة الفلسطينية رواتبهم عن شهر مايو المنصرم، والتي بدأت صرفها عبر البنوك اليوم.

وأوضح مكتب مركز إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد، أن عشرات الأسرى المحررين تفاجئوا اليوم خلال توجههم لاستلام رواتبهم من البنوك العاملة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بقطع السلطة لرواتبهم.

وقال الأسير المحرر هلال جرادات، إن السلطة قطعت رواتب 277 أسيرا محررا ومبعدا إلى القطاع، استجابة للمطالب الأمريكية والصهيونية.

وأوضح جرادات أن الأسرى المحررين توجهوا يوم الخميس إلى الصراف الآلي، وتفاجأوا بعدم وجود رصيد مالي في البنك، مضيفاً انه تم ابلاغهم بأن الأحد سيكون موعد صرفها ولكن بقي الحال كما هو.

وشجب شديد هذا الإجراء، معتبرا أنه جاء "تلبية لضغوط الاحتلال بالدرجة الأولى"، واصفاً إياه بعمل غير وطني وغير أخلاقي.

ودعا للتراجع عن هذه الخطوة، مشيرا إلى أنهم يدرسون تنفيذ خطوات بمشاركة الأسرى المحررين وعائلات الأسرى في كل من الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام صهيونية كشفت مؤخراً عن جملة من المطالب الصهيونية والأمريكية للسلطة الفلسطينية بهدف العودة إلى مفاوضات التسوية بينها قطع رواتب الأسرى.