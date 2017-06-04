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قصف جوي مكثّف يستهدف مخيم درعا للاجئين

الأحد 04 يونيو 2017 03:29 م بتوقيت القدس المحتلة

قصف جوي مكثّف يستهدف مخيم درعا للاجئين

قناة الأقصى - دمشق

أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، بتعرض مخيم درعا وحي طريق السد لقصف مكثف من قبل قوات النظام السوري، بينما سجل سقوط عدد من البراميل المتفجرة على المخيم والحي الذي يقطنه عائلات فلسطينية.

كما استهدف النظام المخيم بصواريخ أرض أرض من نوع "فيل"، وأغارت طائراته الحربية على حي طريق السد.

وأظهرت صور القصف تصاعد الدخان الكثيف من مخيم درعا وحي طريق السد جراء القصف الجوي والصاروخي المُكثّف.

يأتي ذلك مع ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة وحملة القصف العشوائية التي يقوم بها النظام السوري جنوب سورية حيث وقع خلالها ضحايا من النساء والأطفال.

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