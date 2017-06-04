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انفوجرافيك يرصد انتهاكات الاحتلال والسلطة في شهر مايو

الأحد 04 يونيو 2017 03:09 م بتوقيت القدس المحتلة

انفوجرافيك يرصد انتهاكات الاحتلال والسلطة في شهر مايو

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أصدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقريره الدوري الذي يرصد فيه اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة وقطاع غزة، وأجهزة أمن السلطة في الضفة خلال شهر مايو من عام 2017.

انتهاكات الاحتلال

ووثق التقرير قتل قـوات الاحتلال (9) فلسطينيين، (7) منهم في الضفة، واعتقلت (252) مواطنـًا.

ومن بين المعتقلين (28) طفلاً، و(19) أسيراً محرراً، و(6) سيدات من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبيّن التقرير أن الاحتلال اعتقل (10) ممن أُفرج عنهم من سجون أجهزة أمن السلطة.

كما رصد هدم الاحتلال (11) منزلا سكنيا، و(14) منشأة تجارية، ومنشأتين زراعيتين، في حين صدّقت على بناء (661) وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

انتهاكات السلطة

وحول انتهاكات أجهـزة أمن السلطة فـي الضفة الغربية، أشار التقرير إلى استمرار الانتهاكات على صعيد الاعتقالات والاستدعاءات بحق أنصار حركة حماس وأبنائها.

وذكر التقرير أن أجهزة السلطة اعتقلت (75) من أنصار حركة حماس وأفــرادها وقيـاداتها، واستدعت (35) آخرين، في الوقت الذي فيه مددت اعتقال (4).

وأوضح أن تلك الأجهزة أعادت للاحتلال (8) مستوطنين دخلوا مدن الضفة خلال شهر مايو المنصرم.

انفوجرافيك يرصد انتهاكات الاحتلال والسلطة في شهر مايو
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