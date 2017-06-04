الذكرى الثامنة لاغتيال قادة القسام على يد عصابات السلطة

يصادف اليوم الرابع من يونيو الذكرى الثامنة لاستشهاد القساميين القائدين إياد أبتلي ومحمد عطية، واعتقال القائد علاء دياب خلال هجوم ضدهم من قبل أجهزة عباس في مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة.

وبعد سنوات من المطاردة الصهيونية للقساميين أبتلي وعطية، ترجل الشهيدان القساميان معلنان رفضهما للمرحلة التي أصبحت الخيانة فيها كما يصورها قادة سلطة المقاطعة برام الله وأجهزة الأمن التابعة لها، بأنها عمل وطني يحمي المشروع الوطني.

محاصرة واغتيال المجاهدين

ففي مثل هذا اليوم عام 2009 حاصرت مليشيا عباس ثلاثة من مجاهدي كتائب القسام الذين رفضوا تسليم أنفسهم لهذه العصابات الخارجة عن الصف الوطني والتابعة للجنرال دايتون الأمريكي، وأصرّوا على الانسحاب من المكان ليواصلوا طريقهم في مقاومة الاحتلال والمطاردة له.

رغم ذلك، إلا أن العصابات التابعة لعباس وفتح حشدت المئات من عناصرها المرتزقة، والعشرات من الآليات والجيبات العسكرية، واستمرت في الحصار وإطلاق النار على المنزل الذي تواجدوا فيه.

ومارست هذه العصابات كل أساليب الضغط وقمع المواطنين الذين هبّوا لإنقاذ المقاومين، وحاولت إجبارهم على تسليم أنفسهم إلا أنهم أصروا على موقفهم الرافض للاستسلام والوقوع في يد أمن السلطة الذي أذاقهم الأمرّين وعذب أبناء المقاومة في سجونه.

وبعد أيام من اغتيال القائدين محمد السمان ومحمد ياسين على يد أجهزة السلطة، حاصرت عصابات عباس المنزل الذي تواجد فيه أنتلي وعطية من جميع الجهات وفجروا عددا من القنابل والمتفجرات، وتحت وابل من النيران الكثيفة تمكنوا من اقتحام المنزل واغتيال القادة المطاردين للاحتلال.

لا رحمة للقتلة

كتائب القسام وصفت حينها ما جرى في قلقيلية بأنها جريمة خارجة عن القيم والوطن والأخلاق ولا تعامل معها سوى بالمقاومة والتصدي، وقالت إنها لن ترحم كل من يلاحق قادتها ومقاتليها.

وما زالت أجهزة رئيس حركة فتح محمود عباس، تمارس دورا أساسيا في خيانة القضية والوطن، والصفحات السوداء في التاريخ كفيلة بأن تبرز خيانتهم للقضية الفلسطينية التي ارتقى من أجلها عشرات الشهداء.