الاحتلال يعزل الأسير المؤبد أحمد المغربي من جديد

حوّل الاحتلال الصهيوني قبل أيام قليلة، الأسير المؤبد أحمد يوسف المغربي (43عاماً)، من بيت لحم، إلى العزل الانفرادي، وذلك عقب شهور من إضافة حكم 8 سنوات، إلى حكم الأسير الأصلي والبالغ 18 مؤبداً، وذلك بتهمة التخطيط لتنفيذ نشاطات خارجية ضد الاحتلال، وقد جرى تحويل الأسير المغربي إلى عزل ريمون.

وأمضى الأسير المغربي سابقاً ما يقارب الثماني سنوات في العزل الانفرادي، فقد جرى عزله عام 2004، ولم يخرج من العزل إلا عام 2012، عقب إضراب الأسرى والذي كان من مطالبه إنهاء سياسة العزل الانفرادي.

يشار إلى أن الأسير المغربي اعتقل عام 2002، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، أكبرهم محمود، وقد رزق بطفلتيه نور وسندس عبر النطف المهربة، وبعزله ستحرم عائلته من زيارته كما حرمت لسنواتٍ طويلة في عزله السابق.