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الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة والقدس

الأحد 04 يونيو 2017 10:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، ثمانية فلسطينيين من الضفة والقدس المحتلتيْن، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش اعتقل 4 فلسطينيين، 2 منهم من مخيم العروب شمالي الخليل، وآخريْن من بلدتي بِتين شمالي شرق رام الله (شمالًا) وحوسان غربي بيت لحم (جنوبًا).

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مقدسيين؛ هم محمد حربي العباسي من سلوان جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك، وراغب أبو سنينة وأحمد التميمي من العاصمة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنيْن محمود جوابرة وقصي البدوي من مخيم العروب شمال الخليل، ومن بلدة حوسان غرب بيت لحم الشاب وعد زعول.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال المواطنيْن، أحمد ياسين السيد ونجم الدين حامد، بعد اقتحام قرية بِتين شمال المدينة.

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