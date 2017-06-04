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ثمنت دور قطر الإيجابي الثابت والمتواصل

حماس تنفي طلب قطر مغادرة بعض قيادات الحركة لأراضيها

الأحد 04 يونيو 2017 09:48 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس تنفي طلب قطر مغادرة بعض قيادات الحركة لأراضيها

نفى حسام بدران الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طلب قطر مغادرة عدد من قيادة حماس الأراضي القطرية.

وقال بدران في تصريح صحفي إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من تقارير مغلوطة ومزاعم حول لائحة قدمتها قطر بأسماء عدد من قيادات حماس وأنها طلبت مغادرتها الأراضي القطرية، هو كلام يجافي حقيقة الواقع.

وأضاف: "هذا الكلام يتقاطع مع وسائل إعلام اعتادت ترويج معلومات وأخبار غير صحيحة عن الحركة بغرض تشويه الصورة، ومحاولة التأثير على علاقات الحركة الخارجية".

وثمن الناطق باسم حماس الدور الإيجابي الثابت والمتواصل الذي تقوم به دولة قطر في دعم شعبنا الفلسطيني وإسناد قضيته العادلة، وخصوصا إعمار غزة ودعم صمود أهلها.

وأكد بدران أن حماس ستبقى رأس الحربة في مواجهة الاحتلال وستظل بوصلتها واضحة وثابتة نحو القدس رغم كل العقبات والتحديات.

وشدد على مواصلة الحركة للمقاومة جنبا إلى جنب مع كل فصائل شعبنا، مستندين إلى جماهير شعبنا المرابط، التي تحتضن المقاومة وتشكل الرافعة الأساسية للمشروع الوطني الفلسطيني، ولدعم كل الأحرار في العالم وفي مقدمتهم أمتنا العربية والإسلامية الشعبية والرسمية.

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