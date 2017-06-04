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ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 605

الأحد 04 يونيو 2017 09:26 ص بتوقيت القدس المحتلة

ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 605

ارتفع عدد الوفيات بسبب وباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 600 حالة وفاة في غضون خمسة أسابيع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه حتى مساء الجمعة، ارتفع عدد ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 605 أشخاص، منذ بدء الموجة الجديدة للوباء في 27 أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت المنظمة -في بيان مقتضب عبر صفحتها على تويتر- أنه تم تسجيل 73700 حالة إصابة في 19 محافظة يمنية (من بين 22 محافظة)، بينها 605 حالات وفاة، وأضافت أنه خلال يومي الخميس والجمعة سجل 73 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات من 532 حالة وفاة إلى 605 حالات وفاة.

وما تزال محافظة حجة (شمال اليمن) -التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح- الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة، بواقع 70 حالة وفاة، في حين لا تزال 3 محافظات، هي حضرموت والمهرة وسقطرى، خالية من الوباء.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن الأطفال يمثّلون 40% من حالات الوفيات المسجّلة بسبب الكوليرا، بمعدل وفاة 4 أطفال كل يوم.

وأشارت منظمة "يونيسيف" إلى أن المنشآت الصحية في اليمن تستقبل يوميا أكثر من 1000 طفل يعانون من الإسهال المائي الحاد.

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