حماس: تصريحات الرجوب حول حائط البراق جريمة وطنية وتصفية للقضية

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصريحات جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وتنازله عن حائط البراق، جريمة وطنية تحمل في طياتها إساءة للشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأضاف حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي، أن هذه التصريحات رسالة واضحة للاحتلال بالتنازل رسميًا عن ثابت مقدس ووطني وتاريخي، وتكشف حالة الانحدار الوطني والأخلاقي الذي وصل إليه بعض قيادات فتح بعد انقلابهم على المشروع الوطني الفلسطيني.

واعتبر أن هذه المواقف من قيادات حركة فتح تؤكد مضيها في مشروع تصفية القضية الفلسطينية والتنازل عن ثوابتها الوطنية والدينية، وتأتي في سياق ترويج قيادات فتحاوية لنفسها في المجتمع الصهيوني كـ"حمائم" سلام على حساب قضيتهم ووطنهم.

وأكد قاسم أن حماس تعتبر أن مثل هذه التصريحات هي استخفاف بنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام.

ودعت حركة حماس أبناء فتح إلى ضرورة رفض هذه التصريحات غير الوطنية والتي تكرر مثيلاتها في الآونة الأخيرة على لسان عدد من قياداتها.

وطالبت الحركة الفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها ولجم كل من تسول له نفسه التنازل أو التفريط بالقضية الفلسطينية.

وكان جبريل رجوب قال في لقاء مع القناة الثانية العبرية: "نحن نتفهم أن حائط البراق هو مكان مقدس لليهود وفي نهاية المطاف يجب أن يكون كذلك تحت السيادة اليهودية، ليس لدينا جدال حول هذا الموضوع ..".